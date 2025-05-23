İşçiler Eylem Yapıyor, Tazminatları Bekliyor

İZMİR’DE ÖDEME KRİZİ DEVAM EDİYOR

İstanbul’un ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de bir ödeme krizi baş göstermiş durumda. Belediye iştiraki İZELMAN AŞ ve İZNERJİ AŞ’den emekli olan bir grup vatandaş, uzun bir süre boyunca kıdem tazminatlarını alamıyor. Aylardır hem CHP il binası hem de belediye önünde protesto düzenleyen işçiler, haklarını aramakta kararlı.

İŞÇİLER EYLEMLERE DEVAM EDİYOR

Eylemlerine devam eden işçilerin bugünkü adresi Kültürpark’taki İzmir Sanat önü oldu. Burada bir araya gelerek açıklama yapan Kenan Aras, geçen yıl aralık ayında emekli olan işçilere hala kıdem tazminatlarının ödenmediğini ve verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti. Aras, “Yıllarımızı verdiğimiz, alın terimizi döktüğümüz, kendi ailemiz gibi sahiplendiğimiz kurumumuz… Ne yazık ki emekli olduktan sonra defalarca söz verildiği halde tazminatlarımız ödenmemiştir.” dedi.

SÖZLERİN TUTULMAMASI ENDİŞESİ

Mart ayından bu yana yaptıkları görüşmelere rağmen sözlerin yerine getirilmediğini vurgulayan Aras, “Aylardır mağdur ediliyoruz. Bu kuruma yalan söylemek, sözünde durmamak yakışmıyor. Hak ettiğimiz paramızı alamadığımız için bankalara borçlanmak ve yüksek faizler ödemek zorunda kalıyoruz. Çocuklarımıza harçlık verememenin çaresizliğini yaşatmaya hakkınız yok Sayın Belediye Başkanı Cemil Tugay. Alacaklıların her gün kapımızı çalıp bizleri mahcup etmesine hakkınız yok Sayın Başkan. Siz ve belediye bürokratları, bizi 6 aydır mağdur eden sorumlu davranmaya davet ediyor ve derhal hakkımız olan kıdem tazminatlarımızın tamamını ödemenizi istiyoruz.” şeklinde konuştu.