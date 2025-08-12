İSG’DE Yeni Dönem Başladı: Yolcular Rahat Edecek

YOLCU DENEYİMİNİ GELİŞTİREN YENİ SİSTEM

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yolcu deneyimini artırmak amacıyla Biniş Kartı Doğrulama Sistemi’ni devreye sokuyor. Şirket yetkilileri, yeni sistem sayesinde yolcuların biniş kartlarını ve kimlik belgelerini dijital doğrulama cihazlarına okutarak güvenlik kontrol noktalarından daha hızlı geçebileceğini belirtiyor. Bu yenilik, Yolcu Akışını İyileştirme Projesi’nin önemli bir unsuru olarak, check-in ve güvenlik süreçlerinde bekleme sürelerini azaltmayı ve seyahat konforunu artırmayı amaçlıyor.

İÇ HATLARDA VE DIŞ HATLARDA UYGULAMA FARKLI

İç hat yolcuları, basılı veya mobil biniş kartlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve yeni tip ehliyetleri ile dijital doğrulama cihazlarından kolayca geçiş yapabiliyor. İç Hat Giden Yolcu Kapısı’nda kurulu 10 cihaz, yolculara hızlı ve pratik bir geçiş sunuyor. Dış hat yolcuları ise şimdilik sadece basılı ve mobil biniş kartlarını kullanabiliyor. Sistem, gelecekte pasaport ve yüz tanıma teknolojisi gibi dijital yeniliklerle entegre edilerek daha fazla belge ile doğrulama yapma imkanı sunmayı hedefliyor. Dış Hat Giden Yolcu Terminali’nin girişinde ise 16 adet doğrulama cihazı, e-pasaport geçişi için ise 2 adet turnike hizmet vermeye başladı.