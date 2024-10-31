Işıkhan’dan Emeklilik Sistemi Açıklaması

EMEKLİLİK SORULARINA YANIT VERİLDİ

Işıkhan, Beyaz TV’de gündeme dair açıklamalar yaparak soruları yanıtladı. “Emeklilik şartları değişecek mi? Emekli aylıklarının hesaplanmasında yeni bir düzenleme olacak mı?” sorusuna Bakan Işıkhan, “Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok ancak biz dışarıdan gelebilecek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere, Orta Vadeli Plan doğrultusunda çizdiğimiz hedefler, 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda emeklilik sistemimizin iyileştirilmesi, daha iyi noktaya gelmesi noktasında gelebilecek her türlü oluşuma hazırız” yanıtını verdi.

EMEKLİLER İÇİN İKRAMİYE GELENEĞİ SÜRECEK

Emeklilere bayram ikramiyesi uygulamasının 2018’de başladığını hatırlatan Işıkhan, “Bu geleneğimizi 2025 yılında da sürdürmeyi arzu ediyoruz. Biz, her zaman emeklilerimizin yanında olduk” dedi.