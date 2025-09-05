İsim Benzerliği Avukat İçin Sorun

İFLAS AVUKATININ KÂBUSU

ABD’nin Indiana eyaletinde yaşayan iflas avukatı Mark Zuckerberg, isim benzerliği sebebiyle yaşamının zorlaştığını ifade ediyor. Aynı ismi taşıdığı dünyaca ünlü Meta CEO’su Mark Zuckerberg ile birlikte aynı ismi paylaşan avukat, sosyal medya platformlarında engellemeler, yanlış anlamalar ve hatta ölüm tehditleriyle başa çıkmak zorunda kalıyor.

FACEBOOK HESABI SÜREKLİ KAPATILIYOR

CNBC’nin haberine göre, avukat Zuckerberg, mesleğini tanıtmak için kullandığı ticari Facebook sayfasının son sekiz yılda beş kez kapatıldığını belirtiyor. Facebook, sayfasını Meta CEO’sunu taklit ettiği iddiasıyla defalarca devre dışı bıraktığını açıklayan avukat, bu süreçte 11 bin dolardan fazla reklam harcaması yaptığını vurguladı.

Zuckerberg, meslek hayatına başladığında Meta CEO’sunun yalnızca üç yaşında olduğunu hatırlatarak, isim benzerliğinin hayatını zorlaştırdığını dile getiriyor. 2020 tarihli bir e-postasında “Daha genç ve zengin Mark Zuckerberg’le karşılaşırsanız, ona selamımı iletin. Bana her gün büyük sıkıntı veriyor” şeklinde ifadelerine yer verildiği ortaya çıktı.

TEHDİTLERLE YOĞUNLAŞAN SIKINTILAR

Avukat Zuckerberg, yanlış bir şekilde kendisine yönlendirilen telefon ve mesajlar yüzünden sık sık tehditlere maruz kaldığını söyledi. Bu iletişimlerin arasında para talepleri ve ölüm tehditlerinin bulunduğunu belirten avukat, bu mesajların artık gelir kaybına dönüştüğünü ifade etti. Bu duruma karşı, kimliğini kanıtlamak amacıyla “iammarkzuckerberg.com” adında bir internet sitesi kurduğunun da altını çizdi.

ŞAŞKINLIK VE KOMİK DURUMLAR

Zuckerberg, isim benzerliğinin yalnızca tehditlerle hapsolmakla kalmadığını, komik durumlarla da sonuçlandığını belirtti. “Las Vegas’ta konuşma yapmak için gittiğimde, yürüyen merdivenlerin altında ‘Mark Zuckerberg’ yazılı tabela tutan bir şoför beni bekliyordu. Hayal kırıklığına uğrayan kalabalık, Meta CEO’su yerine beni görünce şaşkına döndü” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.