İsim Benzerliği Avukatı Zorladı

İFLAS AVUKATI MARK ZUCKERBERG’İN YAŞADIĞI SORUNLAR

ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan iflas avukatı olan Mark Zuckerberg, isim benzerliği yüzünden hayatının, adeta bir kabusa döndüğünü ifade ediyor. Dünyaca ünlü Meta CEO’su Mark Zuckerberg ile aynı ismi taşıyan avukat, yıllardır sosyal medya platformlarında karşılaştığı engellemeler, yanlış anlamalar ve hatta ölüm tehditleriyle baş etmeye çalışıyor.

FACEBOOK SAYFASI SÜREKLİ KAPATILIYOR

CNBC’e göre, Avukat Zuckerberg, mesleğini tanıttığı ticari Facebook sayfasının son sekiz yıl içinde beş kez kapatıldığını belirtiyor. Facebook’un, sayfasını Meta CEO’sunu taklit ettiği bahanesiyle sık sık devre dışı bıraktığını ifade eden avukat, bu süreçte 11 bin dolardan fazla reklam harcaması yaptığını da vurguladı.

MAĞDURİYETİ İFADE EDİYOR

Zuckerberg, mesleğe ilk adımlarını attığında Meta CEO’sunun henüz üç yaşında olduğunu hatırlatıyor ve isim benzerliğinin hayatını zorlaştırdığına dikkat çekiyor. 2020 yılında yazdığı bir e-postasında “Daha genç ve zengin Mark Zuckerberg’le karşılaşırsanız, ona selamımı iletin. Bana her gün büyük sıkıntı veriyor” ifadelerini kullanmış.

TEHDİTLERLE BAŞA ÇIKIYOR

Avukat Zuckerberg, kendisine yanlışlıkla yönlendirilen telefon ve mesajlar dolayısıyla sık sık tehditlerle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Bu tehditlerin arasında para talepleri ve ölüm tehditleri de bulunuyor. Tüm bu sorunlar artık gelir kaybına sebep olur hale gelince, kimliğini kanıtlamak adına “iammarkzuckerberg.com” adında bir internet sitesi kurmak zorunda kaldığını açıkladı.

ŞAŞKINLIKLA KARŞILAŞIYOR

İsim benzerliğinin yarattığı sorunlar bununla sınırlı kalmıyor. Avukat, sadece tehditlerle değil, komik durumlarla da başa çıkmak zorunda kaldığını aktardı. “Las Vegas’ta konuşma yapmak için gittiğimde, yürüyen merdivenlerin altında ‘Mark Zuckerberg’ yazılı bir tabela tutan bir şoför beni bekliyordu. Hayal kırıklığına uğrayan kalabalık, Meta CEO’su yerine beni görünce şaşkına döndü” sözleriyle bu ilginç anısını paylaştı.