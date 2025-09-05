İsim Benzerliği Nedeniyle Tehdit Alıyor

İSİM BENZERLİĞİ KABUSA DÖNÜŞÜYOR

ABD’nin Indiana eyaletinde yaşayan iflas avukatı Mark Zuckerberg, isim benzerliği yüzünden hayatının zorlaştığını ifade ediyor. Dünyaca ünlü Meta CEO’su Mark Zuckerberg ile aynı ismi taşıyan avukat, yıllardır sosyal medya platformlarında engellemeler, yanlış anlaşılmalar ve hatta ölüm tehditleriyle karşılaşıyor.

FACEBOOK SAYFASI SÜREKLİ KAPATILIYOR

CNBC’e göre, Avukat Zuckerberg, profesyonel olarak tanıtımını yaptığı ticari Facebook sayfasının son sekiz yıl içinde beş kez kapatıldığını belirtti. Facebook’un, sayfasını Meta CEO’sunu taklit ettiği iddiasıyla sık sık devre dışı bıraktığını dile getiren avukat, bu süreçte 11 bin dolardan fazla reklam harcaması yaptığını vurguladı.

GEÇMİŞE DAYANAN ZORLUKLAR

Zuckerberg, mesleğe başladığında Meta CEO’sunun henüz üç yaşında olduğunu hatırlatarak isim benzerliğinin hayatını zorlaştırdığını anlattı. 2020 tarihli bir e-postasında ise “Daha genç ve zengin Mark Zuckerberg’le karşılaşırsanız, ona selamımı iletin. Bana her gün büyük sıkıntı veriyor” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

TEHDİTLER VE ZORLUKLAR

Avukat Zuckerberg, yanlışlıkla kendisine yönlendirilen telefon ve mesajlar sebebiyle sık sık tehditlerle karşılaştığını söyledi. Aralarında para talepleri ve ölüm tehditlerinin de bulunduğu bu mesajlar, artık gelir kaybına dönüşmeye başladığını aktardı. Bu nedenle, kimliğini kanıtlamak için “iammarkzuckerberg.com” adında bir internet sitesi kurduğunu belirtti.

ŞAŞKINLIKLA KARŞILAŞAN HAYRANLAR

İsim benzerliğinin sadece tehditlerle değil, komik anekdotlarla da sonuçlandığını ifade eden avukat, “Las Vegas’ta konuşma yapmak için gittiğimde, yürüyen merdivenlerin altında ‘Mark Zuckerberg’ yazılı tabela tutan bir şoför beni bekliyordu. Hayal kırıklığına uğrayan kalabalık, Meta CEO’su yerine beni görünce şaşkına döndü” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.