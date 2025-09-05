İsim Benzerliği Nedeniyle Tehdit Alıyorum

İFLAS AVUKATININ YAŞADIĞI SORUNLAR

ABD’nin Indiana eyaletinde yaşayan iflas avukatı Mark Zuckerberg, adının benzerliği nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını ifade ediyor. Dünyaca ünlü Meta CEO’su ile aynı ismi taşıyan avukat, sosyal medya platformlarında sıkça engellemeler, yanlış anlaşılmalar ve ölüm tehditleri ile karşılaşıyor.

SOSYAL MEDYADA ENGELLEMELER

CNBC’nin haberine göre, avukat Zuckerberg, mesleğini tanıtmak amacıyla oluşturduğu ticari Facebook sayfasının son sekiz yılda tam beş kez kapatıldığını belirtti. Facebook’un, kendisini Meta CEO’sunu taklit ettiği nedeni ile defalarca sayfasını devre dışı bıraktığını söyleyen avukat, bu süre zarfında 11 bin dolardan fazla reklam harcaması yaptığını vurguladı.

ABLAZIS GİBİ HATIRLATMA

Avukat Zuckerberg, mesleğe başladığında Meta CEO’sunun sadece üç yaşında olduğunu hatırlatarak, isim benzerliğinin hayatını zorlaştırdığını dile getirdi. 2020 tarihli bir e-postasında, “Daha genç ve zengin Mark Zuckerberg’le karşılaşırsanız, ona selamımı iletin. Bana her gün büyük sıkıntı veriyor” dediği ortaya çıktı.

TEHDİTLER VE GELİR KAYBI

Avukat, yanlışlıkla kendisine gelen telefon ve mesajlar sebebiyle sık sık tehditler aldığını aktardı. Bu tehditlerde, para talepleri ve ölüm tehditleri de yer alıyor. Bu durum, avukatın gelir kaybı yaşamasına yol açtığını ve kimliğini kanıtlamak amacıyla “iammarkzuckerberg.com” adında bir internet sitesi kurduğunu açıkladı.

ŞAŞKINLIK YARATAN ANILAR

İsim benzerliğinin yalnızca tehditlerle sonuçlanmadığını, komik durumlarla da karşılaştığını belirten avukat, “Las Vegas’ta konuşma yapmak için gittiğimde, yürüyen merdivenlerin altında ‘Mark Zuckerberg’ yazılı tabela tutan bir şoför beni bekliyordu. Hayal kırıklığına uğrayan kalabalık, Meta CEO’su yerine beni görünce şaşkına döndü” sözleriyle yaşadıklarını aktardı.