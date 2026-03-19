İskenderun’da Şiddetli Rüzgar Maddi Hasara Neden Oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, kent genelinde önemli maddi hasar meydana getirdi. Özellikle sahil bölgesinde hissedilen fırtına, bazı binaların çatılarını yerinden sökerek çevreye savurdu. Uçuşan çatı parçaları, park halindeki araçlara ve elektrik hatlarına zarar verirken, devrilen aydınlatma direkleri ve kopan kablolar sebebiyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı. Bu olaylar sonucunda iki aracın hasar gördüğü bilgisi edinildi.

HASAR GÖRÜNTÜLENDİ

Fırtına sonrasında meydana gelen tahribat, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, sahil bölgesinde devrilmiş direkler, savrulan çatı parçaları ve rüzgarın sebep olduğu zararlar dikkat çekti.

“YÜRÜMEKTE BİLE ZORLANDIK”

Şiddetli rüzgarın etkilerini anlatan Hasan Saygılı, rüzgarın yürümekte zorluk çıkardığını ifade ederek, “Yolda yürümekte çok zorlandım, hatta bazı yerlerde tutunmak zorunda kaldık. İnsanlar rüzgar yüzünden motosiklete bile binemiyordu. Çöp konteynerlerini bile sürüklüyordu. O kadar şiddetliydi ki neredeyse cebimize taş koyup yürümek gerekecekti.” şeklinde konuştu.

ESNAFIN ÇADIRLARI ZARAR GÖRDÜ

Sahil bölgesinde esnaf olan Oğuzhan Gürbüz, fırtınanın çadır ve stantlara büyük zarar verdiğini belirtti. Gürbüz, “Akşamdan rüzgarın şiddetli olacağı belliydi. Sabah geldiğimizde direğin devrildiğini, çadırların yırtıldığını gördük. Standı olan birçok kişinin emeği boşa gitti.” ifadelerini kullandı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.