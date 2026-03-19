İskenderun’da Şiddetli Rüzgar Maddi Hasara Neden Oldu

iskenderun-da-siddetli-ruzgar-maddi-hasara-neden-oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, kent genelinde önemli maddi hasar meydana getirdi. Özellikle sahil bölgesinde hissedilen fırtına, bazı binaların çatılarını yerinden sökerek çevreye savurdu. Uçuşan çatı parçaları, park halindeki araçlara ve elektrik hatlarına zarar verirken, devrilen aydınlatma direkleri ve kopan kablolar sebebiyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı. Bu olaylar sonucunda iki aracın hasar gördüğü bilgisi edinildi.

HASAR GÖRÜNTÜLENDİ

Fırtına sonrasında meydana gelen tahribat, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, sahil bölgesinde devrilmiş direkler, savrulan çatı parçaları ve rüzgarın sebep olduğu zararlar dikkat çekti.

“YÜRÜMEKTE BİLE ZORLANDIK”

Şiddetli rüzgarın etkilerini anlatan Hasan Saygılı, rüzgarın yürümekte zorluk çıkardığını ifade ederek, “Yolda yürümekte çok zorlandım, hatta bazı yerlerde tutunmak zorunda kaldık. İnsanlar rüzgar yüzünden motosiklete bile binemiyordu. Çöp konteynerlerini bile sürüklüyordu. O kadar şiddetliydi ki neredeyse cebimize taş koyup yürümek gerekecekti.” şeklinde konuştu.

ESNAFIN ÇADIRLARI ZARAR GÖRDÜ

Sahil bölgesinde esnaf olan Oğuzhan Gürbüz, fırtınanın çadır ve stantlara büyük zarar verdiğini belirtti. Gürbüz, “Akşamdan rüzgarın şiddetli olacağı belliydi. Sabah geldiğimizde direğin devrildiğini, çadırların yırtıldığını gördük. Standı olan birçok kişinin emeği boşa gitti.” ifadelerini kullandı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Edirne’de Doktorun Şüpheli Ölümü Soruşturuluyor

Edirne'de bir rezidansta ikamet eden doktor K.Y. dokuzuncu kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Binlerce Ek Asker Ortadoğu’ya Gönderilecek

İran'daki savaşın gelişmeleri merakla izleniyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması, ABD'yi kara harekatı planlamaya yönlendirebilir. Başkan Trump'ın yeni asker göndermeyi düşündüğü iddiaları ortaya atıldı.
Hürmüz Boğazı İçin Ortak Güvenlik Taahhüdü

Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Japonya'nın deniz güvenliğini artırma sözü vermesine neden oldu.
18 İl Merkezli Operasyonla 118 Şüpheli Yakalandı

18 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli tutuklandı, toplamda 5.3 milyar lira işlem hacmi tespit edildi.
İsrail’in Saldırıları Avrupa Doğalgaz Fiyatlarını Yükseltti

Orta Doğu'daki gaz sahalarına yönelik saldırılar, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını megavatsaat başına 68 euroya çıkararak yüzde 26'lık bir artışa neden oldu. TTF piyasası dalgalanmaya devam ediyor.