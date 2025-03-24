İSKİ: Esenler Su Kesinti Bilgisi

Esenler’de Su Kesintisi Bilgileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, 24 Mart günü İstanbul’un bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirilmiş durumda. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği ile ilgili sorular da gündemde.

Etkilenen Mahalleler ve Zaman Aralığı

ETKİLENEN MAHALLELER

Kesintiden etkilenen bölge Oruç Reis Mahallesi olarak belirtiliyor. Arıza sebebi ise içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza nedeniyle şebeke hattı vanası montajı veya değişimi olarak açıklanıyor.

SU KESİNTİSİ ZAMANI

Su kesintisi 24 Mart 2025 tarihinde 14:58:17’de başlayacak ve tahmini olarak 18:00’de sona erecek. Detaylı bilgi almak isteyenler için ALO 185 hattı hizmet veriyor.