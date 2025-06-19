İSKİ Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ AÇIKLANDI

İstanbul’da, Beyoğlu ilçesinde su kesintisi ile ilgili detaylar paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) yaptığı açıklamaya göre, 19 Haziran günü su kesintisi yaşanacak bölgeler arasında yer alan Cihangir Mahallesi, su arızası nedeniyle etkilenecek.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Cihangir Mahallesi’nde, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı vana montajı/değişimi” işlemleri yapılacak. Kesinti 19.06.2025 tarihinde saat 14:31’de başlayacak ve tahmini olarak 19.06.2025 tarihinde saat 18:00’de sona erecek.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

Kesinti ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, ALO 185 hattını arayarak detaylara ulaşabilirler.