İŞKUR 75.926 Personel Alımı Başladı

İŞKUR, GÜÇLÜ İSTİHDAM FIRSATLARI SUNUYOR

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlara önemli bir istihdam fırsatı sağlıyor. Ülke genelinde 81 ilde toplam 75.926 kişilik personel alımı yapılacak. Bu alımlar, çeşitli pozisyon ve sektörlerde gerçekleştiriliyor. Dikkat çekici bir detay, başvurulan pozisyonların çoğunda KPSS şartının bulunmaması. “Peki İŞKUR başvurusu nasıl ve nereden yapılır?” diye merak ediyorsanız, haberimizde bu konu hakkında detaylar mevcut.

FARKLI POZİSYONLARDA GİŞE ALIMLARI YAPILACAK

İŞKUR’un personel alım ilanları, geniş bir meslek grubunu kapsıyor. Özellikle dikkat çeken pozisyonlar arasında satış elemanı, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, depo personeli, aşçı, büro memuru ve turizm ile otelcilik sektöründen personel gibi çok sayıda seçenek yer alıyor. Her ildeki ve sektördeki taleplere göre alımlar yapılacak. Başvuru süreci ise şu şekilde ilerliyor; İŞKUR personel alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyenlerin öncelikle İŞKUR’a kayıt olması gerekiyor. Kayıt işlemi İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden kolay bir şekilde tamamlanabiliyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE KPSS ŞARTI

Başvuru yapmak isteyenlerin İŞKUR’un online platformuna giriş yaparak açık iş ilanlarını incelemesi ve uygun olan pozisyonlara başvuru yapması gerekiyor. İŞKUR’un personel alımlarının birçoğunda KPSS şartı aranmıyor. Bu durum, KPSS puanı olmayan ya da düşük puana sahip kişiler için büyük bir fırsat oluşturuyor. Ancak bazı pozisyonlar için KPSS şartı istenebiliyor. Bu nedenle, ilanların detaylarına dikkatlice bakılması önem taşıyor.

İLANLARA ULAŞIM KAYNAĞI

İŞKUR’un personel alım ilanlarına erişim, İŞKUR’un resmi web sitesi aracılığıyla sağlanıyor. Bunun yanında, İŞKUR’un mobil uygulaması kullanılarak da ilanlar incelenebilir ve başvuru işlemi gerçekleştirilebilir.