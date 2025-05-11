“İŞKUR, Çalışan Anneleri Destekliyor”

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE DESTEKLENME

Kadınların doğum yapmaları sonucunda iş hayatından uzaklaşmamaları için sağlanan desteklerden biri “yarım çalışma” ödeneği. Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), çalışan annelerin iş yaşamına devam edebilmeleri ve çocuklarını sağlıklı bir şekilde büyütmeleri amacıyla yarım çalışma ödeneği sunuyor. Bugüne kadar 45 bin 641 kişi bu destekten faydalandı ve toplamda 348,2 milyon lira yardım sağlandı. İŞKUR’un verileri, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve sürdürülebilir istihdam sağlamak için devam eden destek çalışmalarını ortaya koyuyor.

DESTEKLE ÇALIŞMA HAYATINA DEVAM

İŞKUR, kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alabilmelerini sağlamak için 2016 yılında yarım çalışma ödeneğini hayata geçirdi. Bu uygulama, çalışan annelerin iş ve aile yaşamları arasında denge kurmalarına yardımcı oluyor. Doğum yapan kadınlar veya evlat edinenler, yarım gün çalışmayı tercih ettikleri takdirde, bu ödenekten faydalanarak gelir kayıplarını kısmen telafi edebiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanmak için doğum yapan kadınlar ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen erkek veya kadınlar bu uygulamadan faydalanabiliyor. Ödenekten yararlanmak için doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olmalı ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılmış olması gerekiyor. Bu şartları taşıyanlar, analık izni bitiminden sonra 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen veya e-Devlet/İŞKUR e-Şube aracılığıyla başvurmaları gerekiyor.

YARIM ÇALIŞMA UYGULAMASINDA HAKLAR

İşverenlerin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi yok. İşveren, yarım çalışma yapacak gün ve saat aralıklarını belirleyerek işçiyi bu şekilde çalıştırıyor. Yarım çalışma süresi, birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 güne çıkıyor. Çoğul doğum durumunda eklenen 30 gün ve çocuğun engelli doğması halinde 360 güne kadar uzayan süre zarfında ödenecek yarım çalışma ödeneği, bu sürelerin yarısı hesaplanarak belirleniyor. Destekten yararlananların, yarım çalışma ödeneği süresince malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve genel sağlık sigortası primleri, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor.