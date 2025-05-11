“İŞKUR’la Çalışan Annelere Destek”

KADINLARI DESTEKLEYEN ÖDENEK

Kadınların doğum yapmaları nedeniyle iş hayatından uzaklaşmamaları için sağlanan desteklerden biri “yarım çalışma” ödeneği. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan annelerin iş gücünden kopmamaları ve çocuklarını sağlıklı bir şekilde büyütebilmeleri amacıyla bu ödeneği sunuyor. Bugüne kadar 45 bin 641 kişi yararlandı ve toplamda 348,2 milyon lira destek sağlandı. İŞKUR’un verilerine göre kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve sürdürülebilir istihdam sağlamak için yardımlar devam ediyor.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kurum, kadınların çalışma hayatında daha aktif olabilmesi için 2016’da hayata geçirdiği yarım çalışma ödeneği ile annelerin iş ve aile yaşamlarını dengelemesine olanak tanıyor. Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih ettiklerinde destek veriliyor ve böylece ortaya çıkan gelir kaybı kısmen de olsa gideriliyor.

YARARLANAN KİŞİ SAYISI

Çalışan annelerin iş hayatından kopmamaları ve çocuklarını sağlıklı bir şekilde büyütmeleri amacıyla sağlanan yarım çalışma ödeneğinden bugüne kadar 45 bin 641 kişi yararlandı ve bu süreçte toplam 348,2 milyon lira destek verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yarım çalışma ödeneğinden, doğum yapan kadınlar ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinmiş olan kadın veya erkekler yararlanabiliyor. Ödenekten faydalanmak için doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışma şartları aranıyor.

BAŞVURU İŞLEMİ

Yukarıdaki koşulları taşıyanların, analık hali izninin bitiminden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a şahsen veya e-Devlet/İŞKUR e-Şube üzerinden başvurmaları gerekiyor.

SİGORTA PRİMLERİ KAYNAĞI

İşverenin, işçilerin yarım çalışma taleplerini engelleme yetkisi yok. İşveren, yarım çalışma yapılacak gün ve saat aralıklarını belirler ve işçiyi uygulama kapsamında çalıştırır.

DOĞUMDA HAKLAR VE SÜRELER

Yarım çalışma süresi, birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün olarak uygulanıyor. Çoğul doğumlarda süreye 30 gün ekleniyor ve eğer çocuk engelli doğarsa süre 360 güne çıkarılıyor. Yarım çalışma ödeneği, bu sürelerin yarısı üzerinden ödeniyor. Destekten yararlananların, yarım çalışma ödeneği ödenen gün kadar malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primleri, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor.