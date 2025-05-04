İslam Memiş Gram Altın Hedef İle Belirtti!

PİYASALARDA YATIRIM STRATEJİLERİ

Finans analisti İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında yatırım araçlarına yönelik öngörülerini paylaştı. 7 Mayıs’ta açıklanacak kritik verilere dikkat çekerek, piyasaların yönünü belirlemedeki önemine vurgu yaptı. Memiş, borsa, dolar, euro, gram altın, ons altın ve Bitcoin hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisinin iyimserliği, dolara karşı varlıklarda beklenen yükselişleri getirmedi. Altın fiyatları ise haftayı yatay bir seyirle tamamladı.

BORSA VE DÖVİZ HAREKETLİLİĞİ

Borsa endeksinde 9200 seviyesinin önemli bir gösterge olduğunu belirten Memiş, 9000 altına sarkmalarda düşüşlerin kalıcı olmayacağını ifade etti. Dolar ve euroda ise yatay bir seyir görüldüğünü ve radarında 44 lira seviyesinin bulunduğunu söyledi. Euro/dolar paritesinde tepki alımları olsa da düşüş beklentisinin devam ettiğini dile getirdi.

ONS VE GRAM ALTIN ANALİZİ

Tarım dışı istihdam verisinin etkisiyle ons altın fiyatlarının bir miktar gerilediğini fakat sonrasında toparlandığını belirtti. Ons altın için 3200 ile 3350 dolar seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Düşüş yönlü öngörüsünün sürdüğünü, hem gram altın hem de ons altın için tarihi zirvelerin test edildiğini aktardı. Yurt içinde fiziki altın fiyatlarının 4040 liraya kadar gerilediğini ve 300 dolar, 300 lira seviyelerindeki kar satışlarının devamını beklediğini açıkladı. Gram altın fiyatlarının yurt içindeki seviyesinin 4093 lira olduğuna dikkat çekerek, gram altın yatırımcıları için harici bir düşüş hissedilmeyebileceğini, dolardaki hareketlerin gram altını destekleyebileceğini söyledi.