İslam Memiş: “Ons Altın 3.000 Dolar Düşebilir.”

NİSAN’DA YATIRIMCISINA YÜKSEK GETİRİ SUNDU

Altın, Nisan 2025’te yatırımcılarına %8,54 getiri sağladı ve bu oran, yatırım araçları arasında en yüksek değer olarak kaydedildi. TÜFE ile düzeltildiği zaman bu durum, külçe altın yatırımcıları için olumlu bir tablo oluşturdu. Küresel jeopolitik sorunlar, özellikle Hindistan-Pakistan arasındaki gerginlik ve ekonomik belirsizlikler, altının yükselişinde önemli bir etken oldu. Ancak uzmanlar, Mayıs ayında altın piyasasında ciddi dalgalanmalar yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda, ons altının 3.200 dolar seviyesinin kritik bir destek, 3.430 doların ise direnç noktası olduğunu vurguladı. Memiş, Mayıs ayında bu seviyeler arasında dalgalanmaların olabileceğini belirtirken, ons altının 3.000 doların altına sarkabileceğini ancak yılın ikinci yarısında 3.700-3.800 dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Ayrıca, Hindistan-Pakistan geriliminin altın fiyatlarına kısa vadede etki ettiğini ama bu etkinin kalıcı olmayacağını dile getirdi. “Yatırımcılar sert hareketlere hazırlıklı olmalı. Piyasalar 2025’te kafa karıştıracak şekilde dizayn edildi” diyerek sabırlı olunmasının önemine dikkat çekti.

JPMORGAN’DAN YÜKSEK TAHMİN

JPMorgan’ın Küresel Yatırım Stratejisi Başkanı Grace Peters, küresel ve ABD ekonomisinde büyümenin sürdüğü takdirde, ons altının önümüzdeki 12 ay içerisinde 4.000 dolara ulaşabileceğini ifade etti. Bu tahmin, altının güvenli liman arzının artış göstereceği beklentisine dayanıyor.