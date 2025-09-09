İşlemler 21 Eylül’e Kadar Uzatıldı

HAÇ ÖN KAYIT İŞLEMLERİ UZATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi. Erbaş, vatandaşların bu işlemleri e-Devlet aracılığı ile rahatlıkla gerçekleştirebileceklerini belirtti.

YOĞUN TALEP NEDENİYLE UZATMA

Ali Erbaş, yaptığı paylaşımda “2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı” şeklinde ifadelerde bulundu. Vatandaşların, işlemlerini 21 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabileceklerini söyledi.