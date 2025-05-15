İsmail, Batuhan’a saldırdı!

YÜKSEK GERİLİM YAŞANDI

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star’da, zamanla mücadeleler daha zorlu hale geliyor. Son yapılan dokunulmazlık oyununda İsmail ve Batuhan arasındaki tansiyon, fiziksel bir olaya dönüşecek noktaya geldi. İsmail’in kaybettiği karşılaşmanın ardından atışlarının devam etmesi üzerine Batuhan, devreye girdi. Bunun üzerine öfkelenen İsmail, Batuhan’a fiziksel temas göstererek tişörtünden çekmeye başladı. İsmail’in parkur ekipmanlarını kırmaya çalışmasıyla birlikte bir sinir krizi geçirdiği ve bu sebeple oyundan uzaklaştırıldığı bildirildi.

GÖNÜLLÜLER, DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

Gergin bir atmosferde geçen mücadelenin sonucunda dokunulmazlık, Gönüllüler takımına gitti. Gönüllüler, atış oyununu All Star karşısında 3-1’lik bir skorla kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

YARIŞMACILARA UYARI GELDİ

Survivor’daki bu gerginlik sonrası Acun Ilıcalı, konseyde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsmail Balaban ve Batuhan arasındaki gerilimi değerlendiren Ilıcalı, her iki yarışmacıya da uyarıda bulunarak fiziksel müdahalenin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.