Spor

İsmail Kartal Basın Toplantısı Açıklaması Yaptı

ismail-kartal-basin-toplantisi-aciklamasi-yapti

TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE YENİ İSİM

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco’yu getiriyor. 39 yaşındaki Tedesco ile 2 yıllık bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Tedesco’nun yardımcılığına ise eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül’ün atanacağı bildiriliyor.

İSMAİL KARTAL’DAN AÇIKLAMALAR

Bu gelişmenin ardından İsmail Kartal, kendi durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur” şeklinde konuşan Kartal, kulüp için önemli bir değer olduğunu ve seçim sürecini göz önünde bulundurarak sessiz kaldığını belirtti. Ayrıca, “Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım” diyerek açıklamalarını tamamladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Bursa’da Bisküvi Zehirlenmesi Olayı!

Bursa'da bir ev ziyareti sırasında bisküvilerden zehirlenen 3 bebek ve 7 çocuk dahil toplam 13 Suriyeli hastaneye sevk edildi.
Gündem

D-100’de Bariyere Çarpan Minibüs Devrildi

Eyüpsultan'da D-100 Karayolu'nda bir minibüs direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarparak devrildi. Olayda yaralanan olmadı, ancak trafik akışı olumsuz etkilendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.