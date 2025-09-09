İsmail Kartal Basın Toplantısı Açıklaması Yaptı

TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE YENİ İSİM

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco’yu getiriyor. 39 yaşındaki Tedesco ile 2 yıllık bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Tedesco’nun yardımcılığına ise eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül’ün atanacağı bildiriliyor.

İSMAİL KARTAL’DAN AÇIKLAMALAR

Bu gelişmenin ardından İsmail Kartal, kendi durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur” şeklinde konuşan Kartal, kulüp için önemli bir değer olduğunu ve seçim sürecini göz önünde bulundurarak sessiz kaldığını belirtti. Ayrıca, “Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım” diyerek açıklamalarını tamamladı.