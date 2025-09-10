Spor

İsmail Kartal Basın Toplantısı Düzenleyecek

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna İtalyan antrenör Domenico Tedesco atanıyor. 39 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık bir anlaşma yapılacağı ifade ediliyor. Tedesco’nun yardımcı antrenörlüğünü ise eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül üstlenecek.

İsmail Kartal’dan Açıklama

Bunun üzerine İsmail Kartal da bir açıklamada bulundu. Kartal, hakkındaki iddialara yanıt verdi. “Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur” dedi. Fenerbahçe’nin bir parçası olduğunu vurgulayan Kartal, bu süreçte sessiz kalmayı tercih ettiğini belirtti ve “Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

Küresel Sumud Filosuna Dron Saldırısı!

Gazze ablukasını aşmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na ait bir gemi, İHA saldırısına maruz kaldı. Aktivist Leyla Hegazy, durumu dron sesiyle uyandığını belirtti. Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok.
Yeni Düzenleme, Çocuk Faillerin Cezasını Artırıyor

Çocukların failliğinin arttığı cinayetler üzerine Adalet Bakanlığı, 16 yaşını doldurmuş bireyler için kasten öldürme suçlarına yönelik ceza indirimini kaldırmayı hedefliyor.

