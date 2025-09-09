İsmail Kartal Basın Toplantısı Yapacak

FENERBAHÇE’DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR ANLAŞMASI

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco’yu getirdi. 39 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Tedesco’nun yardımcılığını ise eski Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül üstlenecek.

İSMAİL KARTAL’DAN AÇIKLAMALAR GELİYOR

Bu kararın açıklanmasının ardından İsmail Kartal’dan bir açıklama geldi. Kartal, hakkında dolaşan iddialara yanıt verdi. “Fenerbahçe’mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur” diyerek, Fenerbahçe’nin bir evladı olduğunu ve seçim sürecinin dikkate alınarak şu ana kadar sessiz kaldığını ifade etti. Kartal, “Cevap hakkımı saklı tuttum. Bu süreçlerden hemen sonra taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım” şeklinde konuşarak açıklamasını sonlandırdı.