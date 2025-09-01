İsmail Küçükkaya, Halk TV’den ayrıldı

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV İLE YOLLARINI AYIRDI

Sabah kuşağının tanınmış isimlerinden İsmail Küçükkaya, Halk TV’de sunmuş olduğu “Yeni Bir Sabah” programına yaz tatilinin ardından geri dönmeme kararı aldı. Küçükkaya, T24’e vermiş olduğu açıklamada, Halk TV ile yollarını ayırdığını doğruladı ve “Toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu,” dedi.

YENİ YAYIN DÖNEMİ İÇİN DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

Küçükkaya, yeni yayın döneminde farklı bir kanalda program yapacağına dair söylemler olduğu ifade edilen durum hakkında, henüz herhangi bir medya kuruluşu ile anlaşma yapmadığını bildirdi. “Birkaç teklif var, şu an değerlendirme aşamasındayım,” şeklinde konuşan gazeteci, görüşme hâlinde olduğu kanallar ile ilgili detay vermekten kaçındı. Kulislerde TV100’ün en güçlü ihtimal olarak öne çıktığı belirtiliyor.

GELECEK PARTİSİ ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, sosyal medya platformında Küçükkaya’nın TV100 ile anlaşma sağladığına dair bir açıklama yaptı. İsmail Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye geçmiş ve “Yeni Bir Sabah” programıyla sabah kuşağında izleyici kitlesi ile buluşmuştu.