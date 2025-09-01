İsmail Küçükkaya, Halk TV’den Gitti

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV İLE YOLLARINI AYIRDI

Sabah kuşağının tanınmış isimlerinden İsmail Küçükkaya, Halk TV’de yayınlanan “Yeni Bir Sabah” programına yaz tatilinin ardından geri dönmüyor. Küçükkaya, T24’e yaptığı açıklamada, Halk TV ile yollarını ayırdığını doğruladı. “Toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu,” diyen Küçükkaya, kanal yöneticilerine de teşekkür etti.

YENİ BİR KANALDA PROGRAM YAPABİLİR

Yeni yayın döneminde farklı bir kanalda program yapacağı konuşulan Küçükkaya, henüz herhangi bir medya kuruluşuyla anlaşmadığını ifade etti. “Birkaç teklif var, şu an değerlendirme aşamasındayım,” sözleriyle ilerleyen süreçteki kararını belirtirken, görüşme hâlinde olduğu kanallara ilişkin bilgi vermedi. Kulislerde en güçlü ihtimal olarak TV100 öne çıkıyor.

GEÇMİŞTEKİ TRANSFERLERİ

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Küçükkaya’nın TV100 ile anlaştığını öne sürdü. Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye transfer olmuş ve “Yeni Bir Sabah” programıyla sabah kuşağında izleyiciyle buluşmaya başlamıştı.