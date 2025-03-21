İsmail Saymaz’a Ev Hapsi Kararı Verildi

İSMAİL SAYMAZ GÖZALTINA ALINDI

İsmail Saymaz, 19 Mart Çarşamba günü Gezi Parkı olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Saymaz hakkında, “61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet kullanılarak görevini yapmasını engellemeyi amaçlayan eylemler” sebebiyle bir soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Saymaz’ın 12 yıl önce Gezi eylemleri ile alakalı sosyal medya paylaşımları, soruşturmanın gerekçesi olarak gösterildi. Geceyi emniyette geçiren Saymaz’ın ifadesi alınmaya başlandı ve 4 saat süren emniyet ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu sabah saatlerinde savcılıktaki ifadesine başlanan Saymaz, ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik önüne çıkan Saymaz’a ev hapsi cezası verildi ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Saymaz’ı polisler evine götürecek.

SAVUNMA YAPILDI

Saymaz’ın avukatı Aslı Kazan, Halk TV’ye verdiği açıklamada, Saymaz’ın Gezi dosyasında tek şüpheli olduğunu belirtti. Kazan, gözaltının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonuyla eş zamanlı olduğunu öne sürerek, amacın Saymaz’ın “etkili gazetecilik yapmasını engellemek” olduğunu savundu. Saymaz’ın Gezi olayları sırasında muhabir olarak görev yaptığını ve gerçekleştirdiği görüşmelerin gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu vurgulayan Kazan, soruşturma detaylarını Sabah gazetesinden öğrendiklerini dile getirdi.