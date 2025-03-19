İsmail Saymaz Gözaltında

İSMAL SAYMAZ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde İsmail Saymaz, Gezi Parkı olaylarının sanıklarıyla sıkı bir ilişki içinde olduğu, eylemlerde etkin bir rol oynadığı ve sosyal medyada gerçeği yansıtmayan bilgiler paylaşarak vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

GEZİ PARKI ETKİLEŞİMİ İDDİALARI

Gazeteci İsmail Saymaz’ın, Gezi Parkı olaylarının organizatörü olarak bilinen Osman Kavala’nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri medyada yaygınlaştırmak için kurmayı planladığı televizyon kanalı ile ilgili olarak rol alan kişilerle iletişim kurma içerikleri tespit edildi.

YÜKSEK İRTİBAT VE PAYLAŞIMLAR

Soruşturma dahilinde, Saymaz’ın Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde sıkı bir irtibat içinde olduğu anlaşıldı. Saymaz’ın, sosyal medyada olaylara dair pek çok paylaşımda bulunduğu ve bu süreçte aktif bir rol alarak sosyal medyada gerçek dışı bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Saymaz, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.