İsmail Saymaz Hakkında Ev Hapsi Talebi

İSMAİL SAYMAZ’IN GÖZALTINA ALINMASI

“Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alınan İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde işlem görmeye başladı. Gazeteci Saymaz, avukatı aracılığıyla kendisine yöneltilen suçlamalara dair açıklama yapıyor.

OBJEKTİF BİR GAZETECİLİK YAPIYOR

Saymaz, “Gezi olaylarını, 1 Haziran 2013’ten itibaren muhabir olarak takip ettim. Gelişmeleri yansız ve objektif olarak aktardım” diyor. Ayrıca, provokasyon yaratabilecek paylaşımlar yapmadığını belirtiyor ve gazetecilik çabasının engellenmek istendiğini savunuyor.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Soruşturmaya göre, İsmail Saymaz’ın Gezi Parkı olayları sanıkları Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Ayşe Mücella Yapıcı ile sıkı ilişkileri olduğu ve sosyal medyada halkı kışkırtmaya yönelik bilgiler paylaştığı öne sürülüyor. Saymaz, bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Özellikle Osman Kavala’nın web sitesinin oluşturulması ve eylemlerle ilgili bir televizyon kanalı kurma süreciyle bağlantısını ise bilmediğini ifade ediyor.

EV HAPSİ TALEBİ YAPILDI

İsmail Saymaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gazeteci, ifadesinin ardından ev hapsi talebiyle sulh ceza hakimliğine yönlendirildi.