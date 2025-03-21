İsmail Saymaz İçin Ev Hapsi Talebi

İSMAİL SAYMAZ GÖZALTINA ALINDI

“Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” ile suçlanan İsmail Saymaz, Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Gazeteci Saymaz, suçlamalarla ilgili avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

OBJEKTİF BİLGİLER PAYLAŞTIM

Saymaz, “Gezi olaylarını, 1 Haziran 2013’ten itibaren muhabir olarak takip ettim. Gelişmeleri yansız ve objektif olarak aktardım.” ifadelerini kullandı. Provokasyon olarak değerlendirilebilecek paylaşımlarda bulunmadığını dile getiren Saymaz, gazetecilik çabasının bu şekilde engellenmeye çalışıldığını savundu. İsmail Saymaz’ın Gezi Parkı olaylarının sanıkları Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Ayşe Mücella Yapıcı ile sıkı bağlantılarının olduğu, eylemlerde aktif rol aldığı ve sosyal medya üzerinden gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşı kolluk kuvvetlerine karşı kışkırttığı iddiaları gündeme geldi. Saymaz bu ifadeleri kesin bir şekilde reddetti.

KANAL İHALESİYLE İLGİLİ İDDİALAR

İsmail Saymaz’ın Gezi Parkı Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala’nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri yaymak amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalıyla ilgili ilişkilerinin bulunduğu iddia edildi. Saymaz bu konu hakkında bilgisinin olmadığını belirtti.

EV HAPSİ TALEBİ

Saymaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gazeteci, ifadesinin akabinde ev hapsi talebiyle sulh ceza hakimliğine aktarılmış durumda.