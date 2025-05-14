İsmail Saymaz, İfade Verdi

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” yönündeki iddialarına ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, gazeteci İsmail Saymaz ile akademisyen Can Kakışım “şüpheli” olarak ifade vermek için çağrıldı. Saymaz, ikametinde verdiği ifadesinde 25 yıllık gazeteci olduğunu, 15 kitabının bulunduğunu ve hala Halk TV’de yazar ve yorumcu olarak görev yaptığını aktardı. Saymaz, “CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda sonucu etkilemeye yönelik olarak usulsüzlük yapıldığı iddiası kurultaydan sonra ortaya atılmıştır. Kurultaydan önce bu yönde herhangi bir iddia ya da suçlama gündeme getirilmemiştir. Benim herhangi bir görgüm ve bilgim yoktur.” şeklinde konuştu. Saymaz, kurultay öncesi ve sonrasında ne kendisinin ne de herhangi bir yakınının CHP’li belediyelerde işe yerleştirildiğini ifade etti.

TANIK BEYANLARINI REDDEDİYOR

Kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan maddi menfaat karşılığında haber yaptığı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiğine dair dezenformasyon yaydığına dair gelen tanık beyanlarını reddeden Saymaz, tüm iddiaların iftira olduğunu belirtti. Saymaz, tanıkların bazı siyasi çevreler tarafından menfaat sağlamak amacıyla konuşturulduğunu iddia etti. Saymaz, beyanlarına şu şekilde devam etti: “Kurultay günü Sözcü TV’de canlı yayındaydım. Kurultay sürerken benimle aynı anda yayında bulunan Gazeteci Altan Sancar’ın telefonuna Kılıçdaroğlu’nun çekildiğine dair bir mesaj gelmiştir. Sancar, bunu yayında aktardı. Ben Kılıçdaroğlu’na en yakın kişi olan Bülent Kuşoğlu’nu yayın esnasında arayarak bu iddiayı sordum. Kuşoğlu da bana ‘Evet, çekildi. Çekiliyor.’ diye yanıt verdi. Ben de bu yanıtı canlı yayında paylaştım ve tweet attım. Kuşoğlu daha sonra beni tekrar arayarak, Kılıçdaroğlu’nun oylamaya katılabileceğini ifade etti. Bu bilgiyi Kuşoğlu’nu referans göstererek yayında aktardım ve Twitter’da yazdım. Bu arada kurultaydan sonra dolaşıma giren bir görüntüde o gece Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda aday olup olmamakta tereddüt ettiği ve çevresindekilerin kendisini aday olması yönünde ikna ettiği görülüyordu. Ben gazetecilik görevimi yaparak toplumu bilgilendirdim.”

KILIÇDAROĞLU’NUN İNANMADIĞI İDDİALAR

Soruşturmanın, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu lehine hareket ederek onlardan menfaat sağlaması suretiyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan indirilmesinde rol almak suçlamasına dayandığını vurgulayan Saymaz, “Eğer gerçekten böyle bir menfaat ilişkisi ile Kılıçdaroğlu’nun kurultayı kaybetmesine neden olsaydım, buna en başta kendisi inanırdı. Ancak Kılıçdaroğlu da bu iddiaya inanmamaktadır. Çünkü başka bir soruşturmadan dolayı ev hapsinde olduğum bir dönemde, 17 Nisan’da beni evimde ziyaret etmiştir.” dedi. İsmail Saymaz, hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” dair karar verilmesini talep etti.

CAN KAKIŞIM’IN AÇIKLAMALARI

Şüpheli Can Kakışım ise 2015 yılından beri CHP üyesi olduğunu ve siyaset bilimi alanında akademik çalışmalar yaptığını belirtti. Ankara’daki 38. Olağan Kurultay sırasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlük yapıldığına dair iddialara sahip olmadığına dikkat çeken Kakışım, CHP üyesi olduğunu fakat delege olmadığını ve parti kurullarında görev almadığını belirtti. “İstanbul Büyükşehir Belediyesinden de CHP Genel Merkezi üzerinden de hiçbir ödenek almadım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayında Özgür Özel’in genel başkan olmasının partim ve ülkem için daha iyi olacağını düşündüm ve bu yöndeki fikirlerimi kamuoyuyla paylaştım.” dedi. Kakışım, İBB’nin şirketlerinden finansal destek alarak kurultay sürecini etkilediğine dair tanık beyanlarını da reddetti. Kakışım, “Ne İstanbul Medya AŞ üzerinden ne de belirttiğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP Genel Merkezi ve benzeri herhangi bir kurum üzerinden tarafıma verilmiş bir para söz konusu değildir. Hesap hareketlerim soruşturma kapsamında incelenmiş olup, ne banka hesaplarımda ne de mal varlığımda böyle bir artış yaşanmadığı sabittir. Hakkımda, suç şüphesi bir yana, suç isnadı dahi bulunmamaktadır.” ifadeleriyle iddiaları çürüttü. Kakışım, “Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı ile tek ilgim, başka birçok konu gibi bu konu hakkında da televizyon kanallarında yorumlarda bulunmuş olmamdan ibarettir. Bu nedenle bana yönelik gerçek bir suç isnadı dahi bulunmadığından hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ederim.” şeklinde konuştu.