İsmail Saymaz’ın Ev Hapsi Kaldırıldı

YENİ ADLİ KONTROL KARARI

Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde ev hapsi kararı verilen gazeteci İsmail Saymaz hakkında yeni bir adli kontrol kararı alındı. Saymaz’ın 56 gündür süren ev hapsi tedbiri kaldırıldı. Mahkeme tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, Saymaz’ın ev hapsi sona erdi. Bunun yerine haftada bir gün karakola giderek imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı uygulaması getirildi.

EV HAPSİ TARTIŞMALAR YARATMIŞTI

İsmail Saymaz, Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı yürütülen geniş çaplı soruşturmanın şüphelileri arasında yer aldı ve hakkında ev hapsi kararı verildi. Gazeteci olarak kamuoyunda sıkça gündeme gelen Saymaz’ın ev hapsine alınması, basın ve ifade özgürlüğü ekseninde çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Alınan son kararla, Saymaz soruşturma sürecinde adli kontrol tedbirleriyle yargılanacak.