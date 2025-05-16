İsmail Saymaz’ın Ev Hapsi Sona Erdi

YENİ ADLİ KONTROL KARARI

Gezi Parkı soruşturması kapsamında ev hapsine alınan gazeteci İsmail Saymaz’a dair yeni bir adli kontrol kararı çıktı. Saymaz’ın 56 gün süren ev hapsi tedbiri kaldırıldı. Mahkeme, yapılan yeni düzenlemeyle Saymaz’ın ev hapsini sona erdirirken, haftada bir gün karakola imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı koydu.

EV HAPSİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

İsmail Saymaz, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde şüpheliler arasında yer almış ve ev hapsi kararı verilmişti. Gazeteci kimliğiyle toplumda sıkça yer bulan Saymaz’ın ev hapsine alınması, basın ve ifade özgürlüğü üzerine birçok tartışmayı beraberinde getirmişti. Alınan yeni kararla birlikte, Saymaz artık adli kontrol tedbirleri ile yargılanacak.