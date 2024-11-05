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“İSO Başkanı Bahçıvan: Konkordato Üzerinde Çalışıyoruz”

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İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI HUSUSUNDA AÇIKLAMALAR YAPTI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, CNBC-e’ye verdiği röportajda, ekonominin mevcut durumu ve sanayi sektörüne etkileri hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bahçıvan, konkordato uygulamasının adil bir şekilde yürütülmesi gerektiğini dile getirerek, bu sürecin reel sektör alacaklarını kapsamayacak şekilde düzenlenmesi için Adalet Bakanlığı ile iş birliği yaptıklarını aktardı.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ETKİNLİK ARTIYOR

Bahçıvan, enflasyon ile mücadele konusunda da düşüncelerini paylaştı. “Merkez Bankası enflasyon gibi ağır bir problemle mücadele ederken, diğer ekonomik aktörlerin de daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut faiz yüksekliği en fazla sanayiciyi zorluyor. Faizlerin düşebilmesi için enflasyonun kontrol altına alınması şart,” dedi. Ayrıca, sanayicilerin yüksek faiz ortamından en çok etkilendiğini ve bu durumun özellikle fiyatlandırma ile stok yönetimi üzerinde büyük baskı oluşturduğunu ifade etti. Ekonomik belirsizliklerin sanayiciler üzerindeki yükünü de vurgulayan Bahçıvan, stoklama alışkanlıklarının ve maliyetlerin enflasyonist etkenler altında ciddi değişimler geçirdiğini belirtti.

Bahçıvan, Avrupa Birliği pazarında yaşanan daralmanın ihracatı zorladığını ve bu dönemde sanayiyi desteklemek amacıyla bazı stratejik yardımların düşünülmesi gerektiğini ifade etti. İş gücü ve ücret politikaları üzerine de konuşan Bahçıvan, sürdürülebilir bir asgari ücret seviyesine ulaşmanın kritik olduğunun altını çizdi. Çalışanların enflasyon etkisinden korunmasının önemli olduğunu belirtti.

KONKORDATO UYGULAMALARINDA İYİLEŞTİRME TALEBİ

Konuşmasının sonunda, konkordato uygulamalarında yapılacak iyileştirmelere yönelik Adalet Bakanlığı ile iş birliği sürecini vurguladı. Bahçıvan, konkordatonun yalnızca finans ve kamu alacaklarıyla sınırlı tutulmasını, reel sektör alacaklarının ise bu kapsam dışında bırakılmasını önerdi.

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