İspanya Başbakanı, İsrail’i eleştirdi

MAĞDURİYET DURUMU

Madrid’de düzenlenen bir kültürel etkinlikte konuşan Sanchez, “Üç yıl önce Rusya’nın Ukrayna’yı işgali başladığında ve Ukrayna’nın Rusya’nın uluslararası yarışmalardan çekilmesini talep ettiğinde kimse şaşırmamıştı. Bu durumun İsrail için de geçerli olmasını beklemeliyiz” ifadelerini kullandı. Rusya’nın durumu gibi, İsrail’in de Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmaması gerektiğini belirten Sanchez, “İsrail de katılmamalı çünkü kültürde çifte standarda izin veremeyiz” diye ekledi. Başbakan, “Hiçbir haklılığı olmadan savaş ve bombardımanı yaşayan Ukrayna ve Filistin halkına en içten dayanışmamızı gönderiyorum” dedi.

TARTIŞMALARIN ARDINDAN

İsrail’in İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleştirilen Eurovision’a katılması, İspanya’da büyük bir tartışma başlattı. Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar, devlet televizyonu RTVE ile Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) bir mektup yollayarak, Gazze’deki saldırıları nedeniyle İsrail’in Eurovision’a katılmasının engellenmesi için iç tartışma talep etti; ancak bu talep kabul edilmedi. RTVE, Eurovision sırasında da tepkisini gösterirken, ikinci yarı finalde İsrail temsilcisi sahne alırken, festival yorumcuları Tony Aguilar ve Julia Varela, “Bu yıl RTVE, Eurovision’dan İsrail’in festivale katılımının tartışılmasını istedi. Birleşmiş Milletlere göre, Gazze’deki İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 50 bini aştı; bunların 15 binden fazlası çocuk. Bu herhangi bir ülkeye karşı bir dilekçe değil, barış, adalet ve insan haklarına saygı çağrısıdır” şeklinde yorumlarda bulundu.

CEZA TEHDİTLERİ VE SİYASİ TEPKİLER

EBU, bu tür ifadelerin final gecesi İsrail’e karşı kullanılmasının ardından RTVE’yi ceza ile tehdit etti. İspanya devlet televizyonu, Eurovision canlı yayına geçmeden önce “İnsan hakları söz konusu olduğunda sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet” mesajını paylaşmıştı. Tüm bu olayların ardından, İspanya’da aşırı sağcı Vox partisi, RTVE Genel Müdürü Jose Pablo Lopez’in istifasını talep etti. Bunun yanı sıra, Sumar ittifakının ortaklarından Birleşik Sol (IU) ve muhalefetteki Podemos partileri ise, Sanchez’in yalnızca İsrail’in Eurovision’dan men edilmesini savunmasını eleştirdi.