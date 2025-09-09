İspanya Başbakanı Tarihi Yargılayacaktır

ISRAİL’E KARŞI YAPTIRIM KARARI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma dair geçtiğimiz gün 9 maddeden oluşan bir yaptırım listesi sundu. Bu yaptırımlar arasında, İsrail’e askeri malzeme ticaretinin durdurulması ile hava ve deniz yollarının kapatılması bulunuyor.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE ELEŞTİRİ

Bu önemli karara yönelik görüşlerini ifade eden Sanchez, Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail’e karşı tutumunun net olmadığını vurgulayarak, “Bazıları gerçeği ifade etmekten kaçınmak için dolaylı ifadelere ve karmaşık söylemlere başvurmayı sürdürüyor” şeklinde konuştu.

İSPANYA’NIN TUTUMU

AB’nin mevcut düzenlemeleri çerçevesinde, silah ticaretini durdurması gerektiğini belirten Sánchez, “Daha neyi beklediklerini anlamıyorum. İspanya, İsrail konusunda her zaman yüksek sesle ve dürüstçe konuştu. Kim olursa olsun her zaman açık ve tutarlı bir tutum sergiledi. Gazze’de yaşananların tanımı zor; ancak bu durumu en iyi tanımlayan kelime: Soykırım. İspanya, bu soykırım sona erene kadar bu vahşeti görmezden gelmeyecek” dedi.

GELECEKTEKİ ADIMLAR

Gazze’deki olayları 21’inci yüzyılın en karanlık dönemlerinden biri olarak nitelendiren Sanchez, gerekiyorsa İsrail’e karşı daha keskin önlemler alacaklarını belirtti. “Çünkü bu, ahlaki bir sorumluluk ve hukuki bir görevdir. Tarih, Gazze’ye karşı duyarsız kalanları yargılayacaktır. Akılsızlığın ve vahşetin yanında durmak yerine, insanlığın yalnızlığını her zaman tercih ederim. Filistin’in bize ihtiyacı var ve İspanya onun yanında duracak” ifadelerini kullandı.