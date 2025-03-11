İspanya’da 18 Yaş Altına Alkol Yasağı

İSPANYA ALKOL TÜKETİMİ İLE MÜCADELEDE YENİ ADIM ATTI

İspanya, artan alkol tüketimine karşı önlemler almaya başladı. Son dönemde yapılan araştırmalar, 14-18 yaş arasındaki gençlerin dörtte üçünün son bir yıl içinde en az bir kez alkol kullandığını ortaya koydu. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu’ndan onay aldı.

18 YAŞ ALTINA ALKOL SATIŞI YASAKLANACAK

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda, 18 yaş altındakilere alkol satışının durdurulması, bu yaştaki bireylerin alkol içebileceği alanların kısıtlanması ve alkolü özendiren reklamların yasaklanması hedefleniyor. Sağlık Bakanı Monica Garcia, yasa tasarısının “öncü” bir adım niteliği taşıdığını ve İspanya genelinde farklılık gösteren alkol uygulamalarının uyumlu hale getirileceğini belirtti.

“SAĞLIK ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİSİ OLMAYAN ALKOL YOKTUR”

Bakan Garcia, “Bilimsel kanıtlar açık. Sağlık üzerinde olumsuz etkisi olmayan, hiçbir türde güvenli miktarda alkol yoktur. Ölçülü tüketimin sağlığa bazı faydaları olabileceği yönündeki köklü ve bilim karşıtı düşünceyi hayal gücümüzden uzaklaştırmalıyız.” sözleriyle alkolün sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi. Meclise sunulan yasa tasarısı, reşit olmayanların eğitim, spor ve eğlence merkezlerinde alkol tüketim ve satışının yasaklanmasını öngörüyor.

REKLAM YASAKLARI GENİŞLETİLİYOR

Tasarı ayrıca, çocukların sık gittiği yerlerin 150 metre çevresinde alkollü içecek reklamlarının ve sponsorluklarının sona erdirilmesini de içeriyor. Ayrıca, reşit olmayanlara alkol satışı denetiminin artırılması için dijital kimlik kontrollerinin uygulanması ve çocuk yaştaki bireylere alkol testi yapılması planlanıyor.

ALKOL REKLAMLARI KAPSAMDA YENİ DÜZENLEMELER

Yeni tasarı, yiyecek-içecek sektöründe alkollü içecek reklamlarının bulunduğu masa, sandalye, tente gibi ürünlerin kullanımını da yasaklıyor. Uzmanlar, alkolün 14-18 yaş arası öğrenciler arasında yaygın bir psikoaktif madde olduğunu ve son yapılan anketlerde bu yaş grubundaki bireylerin büyük bölümünün alkol kullandığını vurguladı. Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen tasarının, Meclis onayının ardından bir yıl içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.