Spor

İspanya’da F1 Yarışı Gerçekleşecek

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FORMULA 1 İSPANYA GRAND PRİXİ HAZIRLIKLARI

Formula 1’de sezonun 9. yarışı İspanya’da düzenleniyor. İspanya Grand Prix’si, 4 bin 657 metre uzunluğundaki Barcelona-Catalunya Pisti’nde toplam 66 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00’de başlayacak. Yarış ise 1 Haziran Pazar günü TSİ 16.00’da yapılacak.

GEÇEN SEZONUN GALİBİ VERSTAPPEN

Geçtiğimiz sezon İspanya’daki yarışı, Hollandalı pilot Max Verstappen kazanmıştır. Bu pistteki en hızlı turu da 2023 yılı içerisinde Verstappen 1:16.330 şeklindeki derecesiyle yapmış durumda.

PİLOTLARDAKİ LİDERLİK PIASTRI’DA

Geride kalan 8 yarışta, Oscar Piastri 4 kez birinci olarak öne çıkıyor. Max Verstappen ve Lando Norris ise 2’şer kez zafer elde etmiş durumda.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Pilotlar klasmanında ilk 5 şu şekilde sıralanıyor:

1 – Oscar Piastri (Avustralya): 161 puan
2 – Lando Norris (Büyük Britanya): 158 puan
3 – Max Verstappen (Hollanda): 136 puan
4 – George Russell (Büyük Britanya): 99 puan
5 – Charles Leclerc (Monako): 79 puan

Takımlar klasmanında ilk 5 ise şu şekilde:

1 – McLaren: 319 puan
2 – Mercedes: 147 puan
3 – Red Bull: 143 puan
4 – Ferrari: 142 puan
5 – Williams: 54 puan

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