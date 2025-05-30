Ispanya’da Formula 1 Yarışı Bekleniyor

SEZONUN 9. YARIŞI İSPANYA’DA DÜZENLENİYOR

Bu hafta Formula 1’de sezonun 9. yarışı İspanya’da gerçekleşecek. İspanya Grand Prix’si, 4 bin 657 metre uzunluğundaki Barcelona-Catalunya Pisti’nde 66 tur üzerinden koşulacak. Yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.00’de, yarış ise 1 Haziran Pazar günü TSİ 16.00’da gerçekleştiriliyor.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU VERSTAPPEN

Geçtiğimiz sezon bu pistte yapılan yarışı, Hollandalı pilot Max Verstappen kazanmıştı. Aynı zamanda buradaki en hızlı turu da 2023 yılında 1:16.330 derecesiyle Verstappen yapıyor.

PİLOT KLASMANINDA PIASTRI ZİRVEDE

Geride kalan 8 yarışta Oscar Piastri 4, Max Verstappen ile Lando Norris ise 2’şer kez birinciliği elde etti. Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası ise şu şekilde sıralanıyor:

Pilotlar

1 – Oscar Piastri (Avustralya): 161 puan

2 – Lando Norris (Büyük Britanya): 158 puan

3 – Max Verstappen (Hollanda): 136 puan

4 – George Russell (Büyük Britanya): 99 puan

5 – Charles Leclerc (Monako): 79 puan

Takımlar

1 – McLaren: 319 puan

2 – Mercedes: 147 puan

3 – Red Bull: 143 puan

4 – Ferrari: 142 puan

5 – Williams: 54 puan