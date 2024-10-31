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Spor

“Ispanya’da Irkçı Saldırılar Artıyor”

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RACİST ATTACKS IN SPANISH FOOTBALL

AA muhabiri, İspanya’da son zamanlarda yeşil sahalarda artan ve özellikle siyahi futbolculara yönelik ırkçı saldırıların sayısını derledi. Faslı bir baba ve Ekvator Gineli bir annenin çocuğu olan 17 yaşındaki Lamine Yamal, 26 Ekim’de Barcelona formasını giyerek Real Madrid’e karşı oynadığı maçta 3. golünü attıktan sonra stadyumdaki bazı taraftarların ırkçı hakaretlerine maruz kaldı.

LA LIGA’DAN TESPİT VE SUÇ DUYURUSU

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga), bu tür ırkçı söylemlere asla tolerans göstereceklerini belirtip, Yamal’a yönelik Real Madrid taraftarlarından gelen ırkçı saldırılarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

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