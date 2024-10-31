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Spor

“Ispanya’da Irkçılık Sorunu Büyüyor”

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İRKSAL SALDIRILARIN ARTIŞI

İspanya’da son zamanlarda futbol sahalarında artan ırkçı saldırılar, özellikle siyahi oyuncuları hedef alıyor. Faslı bir baba ve Ekvator Gineli bir annenin çocuğu olan 17 yaşındaki Lamine Yamal, 26 Ekim’de Barcelona formasıyla Real Madrid’e karşı oynadığı maçta 3. golünü attıktan sonra stadyumdaki bir grup taraftarın ırkçı hakaretlerine maruz kaldı.

LALİGA’DAN TEPKİ

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga), ırkçı söylemlere kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini vurguluyor. Yamal’a yönelik Real Madrid tribünlerinden gelen ırkçı saldırılarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Bu tür olayların futbol sahalarında yeri olmadığını ifade eden LaLiga, oyuncuların saygı ve eşitlik içinde mücadele etmesi gerektiğini belirtiyor.

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