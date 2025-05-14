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İspanya’da Real Madrid, Mallorca’yı yendi

REAL MADRID, MALLORCA’YI SON DAKİKADA MAĞLUP ETTİ

İspanya 1. Futbol Ligi’nde (LaLiga) Real Madrid, tarihindeki önemli bir maçı geride bıraktı. Konuk ettiği Mallorca’yı son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. LaLiga’nın 36. haftasında gerçekleşen bu karşılaşma, Santiago Bernabeu Stadı’nda oynandı ve Arda Güler’in 90 dakika sahada kaldığı bir mücadele oldu.

MATCH HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan Mallorca, Martin Valjent’in 11. dakikada attığı golle öne geçti. Ardından, ikinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 68. dakikada Kylian Mbappe’nin golüyle eşitliği sağladı.

Maçın sonlarına doğru ataklarını artıran ev sahibi ekip, 90+5’te Jacobo Ramon’la bulduğu golle skoru 2-1’e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı. Ligin bitimine sadece 2 hafta kalırken, Real Madrid puanını 78’e yükseltti ve maç fazlasıyla lider Barcelona ile olan puan farkını 4’e indirdi.

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