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İspanya’da Sel Alarmı Verildi

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İSPANYA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR

İspanya, üç haftadır süren şiddetli yağışlarla mücadele ediyor. Bu yağışların etkisi, ülkenin orta bölgelerinde de kendini gösteriyor. Yetkililer, Madrid, Toledo ve Avila gibi bölgelerde, nehirlere yakın olan küçük yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerinden tahliye edildiğini bildiriyor.

ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Ayrıca, başkent Madrid’den geçen Manzanares ve Jarama nehirlerinin taşma riski nedeniyle alarm seviyesinin yükseltildiği kaydediliyor. Yerel yönetim, Avila kentinin güneyindeki bazı ilçelerde acil durum ilan etmiş durumda. Bölge sakinlerine, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları öneriliyor. Meteoroloji yetkilileri, İspanya’da mart ayında kaydedilen yağış miktarının rekor düzeyde olduğunu açıklıyor.

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