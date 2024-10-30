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İspanya’da Sel Felaketi: 51 Ölü!

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SEL FELAKETİ ÇOK SAYIDA CAN ALDI

İspanya’nın güney ve doğu bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına, büyük bir sel felaketine yol açtı. Son gelişmelere göre, bu felakette yaşamını yitirenlerin sayısı netlik kazandı. Yapılan açıklamalara göre, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 51 kişi hayatını kaybetti.

FIRTINANIN YARALARI SARILMAYA ÇALIŞILIYOR

Etkili olan fırtına sonrası yetkililer, selin yaralarını sarmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Acil yardım ekipleri, felaketin etkilerinin azaltılması için bölgede kurtarma ve yardım çalışmalarını hızlandırmış durumda.

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