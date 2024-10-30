İspanya’da Sel Felaketi: 7 Kayıp

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR GÜNEY İSPANYA’YI VURDU

İspanya’nın doğu ve güney kesimlerinde etkili olan yoğun yağışların ardından 7 kişin kayıp olduğu bildiriliyor. Sivil Yardım Kurumu, yağışların Valensiya, Albacete, Murcia, Malaga, Tarragona, Mayorka ve Almeria şehirlerinde rekor seviyelere ulaştığını ve bu durumun tarım alanlarına büyük zarar verdiğini aktarıyor. Ayrıca, çok sayıda aracın sel sularına kapıldığı ve bazı yol ile köprülerin çöktüğü de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

KAYIPLARLA İLGİLİ GELİŞMELER

İspanyol basınında yayımlanan haberlere göre, Valensiya’da bir, Albacete’de ise toplam altı kişinin kayıp olduğu bilgisi bulunuyor. Sel ve su baskınlarının yarattığı bu olumsuzluklar, bölgedeki halkı derinden etkiliyor.