“İspanya’da Sel Felaketi: Can Kaybı 95!”

SELİN AÇTIĞI YARALAR

Selin etkisi altında kalan İspanya, iki gündür süren yoğun yağış ve fırtınanın ardından adeta bir yıkıma uğradı. Ülkenin doğu ve güney bölgelerinde en az 95 kişinin yaşamını yitirdiği ve birçok kişinin de sel sularına kapılarak kaybolduğu öğrenildi. Ölü sayısı 95’e ulaştı.

VALENSİYA VE KASTİLYA-LA MANCHA’DAKİ ZARAR

Valensiya bölgesinde 92 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, Kastilya-La Mancha bölgesinde ise 3 kişi hayatını kaybetti. İspanya, ülkeden geçen sel olayını ‘son yılların en büyük afeti’ olarak nitelendirirken, bölgede hala mahsur kalan 1200 kişinin kurtarılmadığı bildirilmekte. Otoyollarda 5 binden fazla aracın sıkıştığı bu felaket, yolları çamur ve sel sularıyla kapladığı için kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Hava yollarıyla sağlanan yardım faaliyetleri de devam ediyor.

HAVA ŞARTLARININ ETKİLERİ

Yetkililer, bazı bölgelerde metrekareye 500 litreyi bulan yağışların büyük zarara neden olduğunu belirtiyor. Tarım alanlarının su altında kaldığı, yüzlerce aracın hasar gördüğü, köprülerin çöktüğü ve kara ulaşımında büyük aksaklıkların yaşandığı ifade ediliyor. Devlet Meteoroloji Ajansı, Valensiya’nın “yüzyılın en kötü dönemini” yaşadığına değinerek, Kastilya-La Mancha ve Endülüs bölgelerinde büyük felaketlerle karşılaşıldığını aktarıyor.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Dün gece, İspanya hükümeti olumsuz hava şartlarından kaynaklanan can ve mal kayıpları nedeniyle bir kriz masası kurdu. İspanya hükümetinde Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı Angel Victor Torres, meydana gelen felaket sonrası 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Torres, basın toplantısında, şiddetli yağışların sürdüğü bölgelerde yaşayanlara evlerinden çıkmamaları ve kapalı yolları kullanmamaları yönünde uyarılarda bulundu.