İspanya’da Sel Uyarısı Verildi

İSPANYA’DA SEL TEHLİKESİ

İspanya, son üç haftadır süregeldiği şiddetli yağışlarla mücadele ediyor. Bu durum, ülkenin orta bölgelerinde etkisini gösteriyor. Resmi makamlardan gelen bilgilere göre, Madrid, Toledo ve Avila’da nehirlere yakın küçük yerleşim yerlerinde yaşayanlar evlerinden tahliye ediliyor.

ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Ayrıca, başkent Madrid’den geçen Manzanares ve Jarama nehirlerinin taşma riski nedeniyle alarm seviyesinin yükseltildiği ifade ediliyor. Yerel yönetim, Avila kenti güneyindeki ilçelerde acil durum ilan ederken, bölgedeki sakinlerden zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları isteniyor. Meteoroloji yetkilileri ise, İspanya’da mart ayındaki yağışların rekor düzeyde olduğunu belirtiyor.