Dünya

İspanya’da Sel Uyarısı Verildi

ispanya-da-sel-uyarisi-verildi

İSPANYA’DA SEL TEHLİKESİ

İspanya, son üç haftadır süregeldiği şiddetli yağışlarla mücadele ediyor. Bu durum, ülkenin orta bölgelerinde etkisini gösteriyor. Resmi makamlardan gelen bilgilere göre, Madrid, Toledo ve Avila’da nehirlere yakın küçük yerleşim yerlerinde yaşayanlar evlerinden tahliye ediliyor.

ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Ayrıca, başkent Madrid’den geçen Manzanares ve Jarama nehirlerinin taşma riski nedeniyle alarm seviyesinin yükseltildiği ifade ediliyor. Yerel yönetim, Avila kenti güneyindeki ilçelerde acil durum ilan ederken, bölgedeki sakinlerden zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları isteniyor. Meteoroloji yetkilileri ise, İspanya’da mart ayındaki yağışların rekor düzeyde olduğunu belirtiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İBB’ye Terör ve Yolsuzluk Soruşturması Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlandı, dün Mali Şube'de, bugün ise Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade verdi.
Spor

Trabzonspor’un Skor Yükü: Banza ve Cham

Süper Lig'de 28 hafta sonunda Trabzonspor'un en çok gol atan oyuncuları Simon Banza ve Muhammed Cham olarak öne çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.