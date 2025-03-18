Dünya

İspanya’da Şiddetli Yağışlar Alarmı

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İspanya’nın Güneyine Vuran Şiddetli Yağışlar

İspanya’da son üç haftadır devam eden şiddetli yağışlar, özellikle Endülüs bölgesinde büyük bir etki yaratıyor. Bu süreçte, Endülüs özerk yönetiminin yetkilileri ve sivil yardım kuruluşu çeşitli açıklamalarda bulundu.

1400 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI EVLERİNDEN ÇIKARTILDI

Yapılan açıklamalarda, ağır yağışların neden olduğu su taşkınları sonucu Sevilya’nın Constantina ilçesinde 2, Kurtuba’nın Anora ilçesinde ise 1 kişinin kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, Endülüs bölgesinde toplamda 1400 kişinin tedbir amaçlı olarak evlerinden tahliye edildiğini, bazı bölgelerde vatandaşların helikopter ile kurtarıldığını aktardı. Ayrıca, Malaga’da 8 okulda eğitim-öğretime ara verildiği, Sevilya ile Madrid arasındaki A-4 otoyolu ve birçok ara yol ile Murcia kentindeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

KIRMIZI ALARM İLAN EDİLDİ

Endülüs bölgesinin yanı sıra, İspanya genelinde 10 özerk yönetimde şiddetli yağışların etkisiyle alarm seviyesinin artırıldığı ve 19 nehirde su seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle kırmızı alarm ilan edildiği duyuruldu. Ek olarak, İspanya Meteoroloji Enstitüsü, kötü hava şartlarının yarın daha da artacağını ve hafta sonuna kadar devam edeceğini öngördü. Ülke, son üç haftada dördüncü kez şiddetli yağış ve fırtına ile karşı karşıya kalıyor.

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