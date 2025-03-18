İspanya’da Şiddetli Yağışlar Sürüyor

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ENDÜLÜS’Ü ETKİLİYOR

İspanya’da son üç haftadır etkili olan şiddetli yağışlar, özellikle ülkenin güney bölgelerinden biri olan Endülüs’te büyük sıkıntılara yol açıyor. Endülüs özerk yönetim hükümeti ve sivil yardım kuruluşları, süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TAŞKINLAR VE KAYIP OLAYLARI

Yapılan açıklamalara göre, şiddetli yağışların neden olduğu su taşkınları sonucu Sevilya’nın Constantina ilçesinde iki, Kurtuba’nın Anora ilçesinde ise bir kişi kaybolmuş durumda. Yetkililer, Endülüs bölgesindeki toplamda 1400 kişinin tedbir amacıyla evlerinden çıkarıldığını, bazı vatandaşların ise helikopter yardımıyla kurtarıldığını bildirdi. Ayrıca Malaga’da sekiz okulda eğitim-öğretime ara verildiği, Sevilya ile Madrid arasında A-4 otoyolu ve many ara yollar ile Murcia kentindeki yolların da trafiğe kapatıldığı belirtildi.

KIRMIZI ALARM DURUMU

Endülüs bölgesi dışında da, İspanya’nın genelinde 10 özerk yönetimde şiddetli yağışların etkisiyle alarm seviyesinin yükseltildiği ve 19 nehirde su seviyesinin ciddi şekilde arttığı için kırmızı alarm durumu ilan edildiği ifade edildi. Diğer taraftan İspanya Meteoroloji Enstitüsü, şiddetli yağış ve fırtınanın yarın daha da etkili olacağını ve kötü hava koşullarının hafta sonuna kadar süreceğini tahmin ediyor. İspanya’da son üç hafta içerisinde dördüncü kez bu denli şiddetli yağışlar ve fırtınalar meydana geliyor.