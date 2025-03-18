İspanya’da Şiddetli Yağışlar ve Fırtına

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İspanya, son üç haftadır yoğun yağışlarla karşı karşıya kalıyor. Bu yağışların, ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde etkili olduğu belirtildi. Endülüs özerk yönetim hükümeti yetkilileri ve sivil yardım kuruluşları, duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

EVLERDEN ÇIKARTILAN KİŞİLER

Açıklamalarda, şiddetli yağışların sebep olduğu su taşkınları nedeniyle Sevilya’nın Constantina ilçesinde 2 kişinin, Kurtuba’nın Anora ilçesinde ise 1 kişinin kayıp olduğu ifade edildi. Yetkililer, Endülüs bölgesinde toplamda 1400 kişinin tedbir amaçlı olarak evlerinden çıkarıldığını ve bazı vatandaşların helikopterlerle kurtarıldığını aktardı. Ayrıca Malaga’da 8 okulda eğitim-öğretime verilen aranın yanı sıra, Sevilya ile Madrid arasındaki A-4 otoyolu ile birçok ara yolun ve Murcia kentindeki bazı yolların da trafiğe kapatıldığı bildirildi.

KIRMIZI ALARM DURUMU

Endülüs bölgesi kadar ciddi bir durum meydana gelmese de, İspanya’da genel olarak 10 özerk yönetimde şiddetli yağışların etkisiyle alarm seviyesinin yükseltildiği belirtildi. Bununla birlikte, 19 nehirde su seviyelerinin ciddi şekilde yükselmesi üzerine kırmızı alarm ilan edildi. İspanya Meteoroloji Enstitüsü, şiddetli yağışların ve fırtınanın yarın daha da artacağı ve olumsuz hava koşullarının hafta sonuna kadar devam edeceği uyarısını yaptı. İspanya, bu olayla birlikte son üç haftada dördüncü kez şiddetli yağış ve fırtına etkisi yaşıyor.