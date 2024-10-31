İspanya’daki Sel Felaketi: 95 Ölü!

İSPANYA’DA SEL FELAKETİ

Selin etkisiyle İspanya, iki gündür süren yoğun yağış ve fırtınaların sonucunda neredeyse tamamen harabeye döndü. Ülkenin doğu ve güney kesimlerinde en az 95 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de sel sularına kapılarak kaybolduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 95’e yükseldi.

VALENSİYA’DA KAYIPLAR ARTIYOR

Valensiya’da toplamda 92 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, selden en ağır şekilde etkilenen bölge olan Kastilya-La Mancha’da 3 kişi yaşamını yitirdi. İspanya, bu sel felaketini “son yılların en büyük afeti” olarak nitelendirirken, bölgede mahsur kalan 1200 kişinin hala kurtarılamadığı ve 5 binden fazla aracın otoyollarda sıkıştığı bildirildi. Yollar çamur ve su ile kaplıyken, selin sürüklediği araçlar ve atıklar nedeniyle ara sokaklara girilemiyor. Yardımlar ise helikopterler sayesinde havadan sağlanıyor. Valensiya’daki havaalanı su basmasından dolayı bugünkü uçuşların iptal edildiği duyuruldu.

OLUMLU GÖRÜNTÜLER YOK

Yetkililer, doğu ve güney bölgelerinde bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağış düştüğünü ve bunun büyük hasara yol açtığını belirtiyor. Tarım alanları sular altında kalırken, yüzlerce araç zarar gördü, ağaçlar devrildi, yollar ve köprüler çöktü. Kara ve demir yolu ulaşımında ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Devlet Meteoroloji Ajansı, Valensiya’nın “yüzyılın en kötü döneminden” geçtiğini ve Kastilya-La Mancha ile Endülüs’te meydana gelen sel ve su baskınlarının tam bir felaket olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR

Çok sayıda İspanyol milletvekili, Valensiya’da hayatını kaybedenler için sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları yayımladı. Valensiya’da 1996’dan bu yana metrekareye en fazla yağışın düştüğü bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı. Madrid ile Valensiya arasındaki otoyol trafiğe kapatılırken, tren seferleri de askıya alındı. Güney bölgelerinde de birçok yol trafiğe kapalı, kurtarma çalışmaları helikopterler ve botlar aracılığı ile sürdürülüyor. Meclis ve Senato’daki tüm oturumlar iptal edildi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

İspanya hükümeti, olumsuz hava koşullarının can ve mal kaybına yol açması sebebiyle kriz masası oluşturdu. Hükümetteki Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı Angel Victor Torres, meydana gelen felaket nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Torres, basın toplantısında, şiddetli yağış ve fırtınanın sürdüğü bölgelerde yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve kapalı olan yolları kullanmamaları çağrısında bulundu.