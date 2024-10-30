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Dünya

“İspanya’daki Sel Felaketi Maçları Erteledi”

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İSPANYA’DA SEL FELAKETİ Büyük İNSAN KAYBI

İspanya, son dönemlerde yaşadığı en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıya kalıyor. Ülkenin güneydoğusundaki Valencia bölgesinde meydana gelen sel olayında, 50’den fazla insan hayatını kaybetti. Dün başlayan şiddetli yağışlar, birçok bölgede su baskınlarına yol açarken, bazı spor karşılaşmalarının da ertelendiği haberi geldi.

MAÇLARDA ERTELENME İHTİMALİ

İspanya’da düzenlenecek Copa del Rey çerçevesinde yapılacak olan Parla Escuela-Valencia ve Pontevedra-Levante karşılaşmaları iptal edildi. Marca’da çıkan haberlere göre, La Liga’da yapılması planlanan Valencia-Real Madrid ve Levante-Malaga maçlarının da erteleneceği belirtiliyor. Bu durum, sel felaketinin spor üzerindeki etkilerini gösteriyor.

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