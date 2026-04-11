İspanya’dan Netanyahu’ya Sert Tepki Ve Açıklamalar

İspanya hükümeti, İsrail’in Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’nden ülkeyi çıkarma yönündeki kararına ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun tehditlerine sert bir şekilde karşılık verdi.

SANCHEZ: AB İLE İŞBİRLİKLERİ ASKIYA ALINMALI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) ve İsrail arasındaki ilişkiler hakkında yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerini çeşitli ortak projelerle Birliğin savunmasını güçlendirmeye davet etti. Sanchez, birliğin küresel düzeyde daha kararlı ahlaki tutumlar benimsemesi gerektiğini belirtti.

Bu çerçevede İspanyol lider, Brüksel yönetiminin uluslararası hukuka karşı “açık” bir saygısızlık sergilediği için İsrail ile yapılan iş birliği anlaşmasının askıya alınması gerektiğini dile getirdi. Sanchez, İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarına ve 7 Ekim 2023’de başlattığı Gazze Şeridi saldırısına dikkat çekerek, “Lübnan’da yeni bir ‘Gazze’ yaşanmasına izin vermeyelim. Çünkü uluslararası insancıl hukukun açık ihlalleri karşısında Avrupa tutarlı bir şekilde hareket etmelidir” dedi.

İspanya’nın tavrını “düşmanlık” olarak nitelendiren ve İsrail’e karşı “diplomatik savaş yürütmekle” suçlayan açıklamalara sosyal medya üzerinden cevap veren Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, “Evet, savaş suçlularına ve soykırımcılara karşı tam düşmanlık.” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesi hakkında yapılan suçlamalara karşılık vererek, “Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz: Siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz ve hepiniz Uluslararası Ceza Mahkemesinin önüne çıkacaksınız.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

NETANYAHU’NUN TEHDİTLERİ

İspanya’nın Tel Aviv’in karşısında sıkça yer aldığını iddia eden Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin Gazze anlaşmasını denetlemek için güneydeki Kiryat Gat’ta kurduğu askeri üste bulunan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’nden İspanyol temsilcileri çıkarma kararı aldığını duyurdu. Netanyahu, İsrail’e karşı diplomatik savaş yürütmekle suçladığı İspanya’yı “bunun bedelini ödeyeceği” ile tehdit etti.

İSRAİL-İSPANYA ARASINDAKİ GÜNCEL GERGİNLİK

İspanya’nın ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin ardından Tahran Büyükelçiliğini hemen açma kararı, İsrail ile yeni bir tartışma başlattı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bu kararı “ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes ışığında ve bu barış çabasını her iki taraftan da teşvik etmek amacıyla” aldıklarını belirtirken, İsrail Dışişleri Bakanı Saar, bu durumu sert bir dille eleştirdi.

İspanya hükümetinin Filistin Devletini tanıma kararı ve Gazze’ye verdiği destek, iki ülke arasında yaşanan diplomatik krizin bir parçası olarak, İsrail’in Mayıs 2024’te Madrid Büyükelçisi’ni, İspanya’nın ise Eylül 2025’te Tel Aviv Büyükelçisi’ni geri çağırmasına neden oldu.

Mevcut durumda iki ülke arasındaki en üst düzey diplomatik temsilcilik, maslahatgüzar seviyesinde bulunmaktadır.