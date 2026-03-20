İspanya Dışişleri Bakanı Albares’ten Lübnan Açıklaması

İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI DURUMU DEĞERLENDİRDİ

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail’in uluslararası insancıl hukuk kurallarını ihlal eden saldırılarının Lübnan’daki mevcut durumu kritik hale getirdiğini vurguladı. Albares, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu saldırıların bir an önce son bulması gerektiğini ifade etti. “Lübnan’daki durum kritik. 1 milyondan fazla insan yerinden edildi, 1000’den fazla kişi öldü ve binlerce kişi yaralandı.” şeklindeki sözleriyle durumu özetleyen Bakan, “İsrail’in Lübnan’daki saldırısı derhal durdurulmalıdır.” dedi.

Saldırıların sonuçlarına dikkat çeken Albares, Litani Nehri üzerindeki köprülerin yıkılmasının bazı bölgelerin tecrit edilmesine sebep olduğunu aktardı. Ayrıca, “İsrail’in, Beyrut ve Lübnan’ın diğer bölgelerinde evleri yıkmasını, uluslararası insancıl hukuk ilkelerini ihlal etmesini ve Hizbullah’ın roket saldırılarını kınıyoruz. Mağdurların tıbbi hizmetlere erişimi şarttır.” şeklinde ifadelerde bulundu. Ukrayna’daki BM barış gücü UNIFIL’de İspanyol askerlerinin görevde olduğunu hatırlatan Albares, “Silahlı Kuvvetlerimiz Lübnan’ın istikrarı ve bölgenin güvenliği için örnek teşkil eden çalışmalar yürütüyor. Lübnan hükümetini, ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz. İspanya, onların ve sivil halkın yanındadır.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İSRAİL’İN SALDIRILARI DÜZENLENMEYE DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’dan füzelerin atıldığını tespit ettiğini ve bu nedenle kuzeyde sirenlerin çaldığını bildirerek, hava saldırılarına başladığını duyurdu. Başkent Beyrut’u hedef alan İsrail, hem havadan hem de denizden yoğun saldırılara girişerek kara topraklarında işgali genişletme kararı aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana yaşanan saldırılarda 1001 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2584 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail’in saldırıları ve işgali sebebiyle ülkedeki zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini bildirdi.